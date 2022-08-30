1 вересня співачка Тіна Кароль, кулінар і ресторатор Євген Клопотенко, боєць ЗСУ і лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя приймуть участь у незвичайному уроці.

Як пише Politeka.net з посиланням на Урядовий портал, мова йде про всеукраїнський урок «Повертаюся до навчання».

Він відбудеться 1 вересня у прямому ефірі інформаційного телемарафону. Розпочнеться урок о 9.00.

Відзначається, що метою ініціативи є мотивування учнів повернутися до навчання.

«українська система освіти модернізується та стає більш привабливою та комфортною для молоді», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за офіційними даними, наприклад у Києві новий навчальний рік у режимі офлайн розпочнуть 138 тисяч школярів розпочнуть

Загалом у столиці перебуває майже 180 тисяч школярів. 138 тисяч батьків написали заяви про очне навчання дітей, однак вони мають право змінити формат навчання за потреби.

У КМДА також нагадали, що вчитись і працювати у школі одночасно може стільки людей, скільки може вмістити укриття – ця кількість відрізняється у різних школах.

Новий навчальний рік у столичних закладах освіти також розпочнуть майже 3 600 дітей, які вимушено переїхали до Києва.

Також в мережі з’явилися поради батькам і вчителям до 1 вересня. Так, зазначається, що вчителі мають підбадьорювати дітей, а не залякувати негативом під час уроків. А відволікатися варто лише на підтримку та турботу, а не на актуальні новини.

«Варто уникати негативних оцінок та великих за обсягом домашніх завдань. Натомість слід створювати для учнів ситуації успіху, позитивну мотивацію, хвалити їх», - йдеться у порадах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що повинно будти в укриттях навчальних закладів і чи будуть уроки під час повітряної тривоги.

Тим часом у мережі з'явилися фото укриття в одній із столичних шкіл, схожого більше на знімальний майданчик фільму жахів.

Також повідомлялося, що шкільну програму кардинально оновили.