До початку навчального року в Україні, який традиційно має стартувати 1 вересня, лише 40% шкіл забезпечені укриттями, найгірша ситуація у Миколаєві та області.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, на Миколаївщині лише у 16% навчальних закладів є захисні споруди.

Найкраща ситуація спостерігається у Львівській області, де до офлайн-навчання готово 83% закладів.

Тим часом у Києві до відкриття рекомендовано 740 із 1063 шкіл (це 68%).

У Закарпатській області спеціальні комісії вже обстежили будинки 1205 університетів, шкіл та дитсадків, на черзі – останні 48. Наразі, при виконанні певних умов, члени комісій рекомендують до відкриття 517 навчальних закладів, що становить 41% від їх загальної кількості.

У свою чергу, Державна служба з надзвичайних ситуацій розробила рекомендації щодо організації укриттів у навчальних закладах.

Так, у вимогах до укриттів, зокрема, зазначено, що вони мають бути забезпечені не менш як двома евакуаційними виходами, один з яких може бути аварійним. Зазначається, що при плануванні укриття у спорудженні подвійного призначення або найпростішому укритті місткістю менше 50 осіб допускається наявність одного евакуаційного виходу.

Отвори при входах (виходах) повинні закриватися посиленими дверима з негорючих матеріалів або із захисними екранами (кам'яними, цегляними, залізобетонними) та у висоту не менше 1,7 м.

«Має бути забезпечений вільний доступ маломобільних груп населення (для навчальних закладів з наявністю зазначеної категорії осіб) або є технічна можливість дообладнання у строк до 24 годин», - зазначено також у вимогах.

Обладнання укриттів розраховується на безперервне перебування не менше 48 годин, тому у приміщенні мають бути:

Контейнери для продуктів харчування; виносні баки для нечистот, що щільно закриваються (для неканалізованих будівель і споруд); ємності з питною водою (1 людина/2 л на добу); місця для сидіння (лежання) – при цьому можна використовувати стільці, лавки або ліжка, спортивні мати, каремати; первинні засоби пожежогасіння; засоби надання медичної допомоги; резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, свічки, гасові лампи тощо) та електроживлення; засоби зв'язку та оповіщення (телефон, радіо, інтернет, рекомендується встановлення Wi-Fi пристроїв).

Крім того, в укритті повинні знаходитися штикові та совкові лопати, ломи, сокири, пили, ножівки та інші шанцеві інструменти.

Зазначимо, раніше освітній омбудсмен Сергій Горбачов у своєму інтерв'ю «Громадське» заявив, що школам вже зараз варто вчити педагогів правильно проводити евакуацію дітей у притулок під час повітряної тривоги.

«Діти та вчителі мають знати: куди і як йти, як там перебувати, як виходити, як це все має відбуватися. Нині дітей у школах немає. Але вчителі поступово виходять на роботу із відпусток. Тому вже можна проводити тренування та навчання педагогів, готувати їх до того, що прийдуть діти, і їх треба навчити», — казав він.

Також він пояснив, що чіткої вимоги вести уроки у укриттях немає.

«Якщо така можливість є, я б просив колег, щоб вони працювали, наскільки це можливо. Але вимагати від вчителя, щоб він у підвалі під час тривоги обов'язково проводив заняття - занадто», — пояснив омудсмен.

Нагадаємо, у мережі з'явилися фото укриття в одній із столичних шкіл, схожого більше на знімальний майданчик фільму жахів.

Також повідомлялося, що шкільну програму кардинально поновили.

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