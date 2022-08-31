Но, как пишет Politeka.net, за этими сообщениями стоят мошенники. Более того, украинцев предупреждают о росте мошеннических страниц в социальной сети Facebook.
Так, в Госспецсвязи предупредили , что злоумышленники используют тематику денежных компенсаций, финансовой помощи от ООН, Европейского суда по правам человека, Общества Красного Креста и т.д., обещают выплаты "за счет конфискованных активов России", ссылаются на недействующие решения разных органов власти Украины.
В таких объявлениях, подчеркивают в Госспецсвязи, украинцам предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фишинговую страницу так называемого "Единого Компенсационного Центра Возвращения Невыплаченных Денежных Средств". Далее на сайте пользователям предлагают получить выплату при предоставлении персональной информации и осуществления дополнительного платежа. Как результат – данные банковской карты будут скомпрометированы.
«Никогда не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах», - отмечают специалисты.
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Если же данные платежной карты все же были введены на мошенническом вебсайте – немедленно нужно заблокировать карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка или через интернет-банкинг.
Также в Госспецсвязи опубликовали перечень мошеннических страниц.
Напомним, украинцам раздадут деньги от ООН – кто имеет право.
Также сообщалось, что произойдет с ценами уже в ближайшее время.
Кроме того, Politeka.net писала, что компенсации существенно увеличат – кто из украинцев имеет право на выплаты.