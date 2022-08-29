Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час візиту до Миколаєва. Йдеться про суму 900 гривень на місяць за кожну прийняту людину.

За її словами, відповідна постанова незабаром буде ухвалена Кабміном.

"Програма "Прихисток" продовжує свою роботу. Але тепер не 450, а 900 гривень будуть обов'язковими як компенсація від держави, щоб люди розмістили у себе чергових переселенців", - заявила Верещук.

Нагадаємо, програму було запущено урядом у березні. Згідно з її умовами, власники житла, які безкоштовно допоможуть переселенцям із проживанням, зможуть отримати від держави виплати за кожну прийняту людину, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги.

Додамо, тим часом стало відомо, що уряд Великобританії поки що не має наміру пропонувати нові схеми підтримки для українських біженців.

Так, за даними The Guardian , незабаром для переселенців з України, які пробули у Великій Британії більше шести місяців, перестане діяти урядова програма "Будинки для українців".

У результаті близько 15–21 тисяч українців можуть втратити тимчасовий притулок до зими.

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