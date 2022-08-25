Виплати від ООН у розмірі 2200 гривень отримають ще сімдесят тисяч українців.

Як пише Politeka.net з посиланням на Мінсоцполітики, організація розширить програму багатоцільової грошової підтримки українців, які постраждали від війни.

«За результатами зустрічі представники партнери підтвердили готовність поширити програму багатоцільової грошової підтримки ще на 70 тисяч осіб», - йдеться у повідомленні.

Також зазначаэться, що завдяки реалізації програми багатоцільової грошової підтримки постраждалих від війни українців, що є додатковим заходом соціальної підтримки до наявної державної допомоги, майже 140 тисяч осіб отримали від УВКБ ООН виплати у розмірі 2 220 гривень на кожного члена сім'ї на місяць протягом трьох місяців.

Нагадаємо, сума грошової допомоги, отриманої людиною від міжнародної організації з якою Мінсоцполітики укладено відповідний меморандум, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.

У першу чергу на допомогу від WFP ООН можуть претендувати родини внутрішньо переміщених осіб. Цей список надається Міністерством соцаальної політики та/або місцевими органами влади, які опікуються реєстрацією внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, тарифи повертаються - Нацбанк зробив важливе попередження.

Також повідомлялось, хто з українців тепер отримає гроші не через "Укрпошту", а в "Ощадбанку".

Крім того, Politeka.net писала, що буде з зарплатами українців в найближчі роки.