Об этом, как пишет Politeka.net, заверили в Национальном банке. Также в НБУ сообщили, что нехватка наличной валюты возникла из-за ситуативных логистических трудностей с доставкой валюты из-за границы.

НБУ будет осуществлять операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банковских учреждений.

«Это позволит удовлетворить потребности населения в наличной иностранной валюте и обеспечить и дальше бесперебойную работу банковской системы в условиях войны», - заверили в Нацбанке, добавив, что недостаток наличной валюты в отдельных банках является временным.

Ожидается, что первая операция по обмену наличной валюты на безналичную пройдет уже сегодня, 7 сентября. Такие операции будут проводиться до тех пор, пока это будет необходимо.

Также в НБУ заверили, что подобные операции по обмену наличной валюты на безналичную между Национальным банком и банками Украины не будут влиять на объем международных резервов.

Банкам рекомендовано увеличить объемы завоза наличной валюты во избежание подобных трудностей в будущем.

Напомним, ранее стало известно, что у украинских банков возникла проблема с валютой.

Так, как объяснили представители ПриватБанка, это связано с тем, что летом в Украине резко возрос спрос на доллары и евро, и удовлетворить его не следует из-за логистических трудностей с доставлением валюты по регионам.

По словам представителя Привата, в августе банк заказал за границей в 10 раз больше валюты, чем в августе прошлого года, однако этого не хватает для удовлетворения всех заявок. В сентябре банк заказал еще больше валюты, и все заявки клиентов будут выполнены.

Также сообщалось, что НБУ обновляет валютные ограничения – что изменилось с 6 сентября.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о "ловушке" с получением денежной помощи.