Про це попередили в пресслужбі Міністерства соціальної політики України.
"Увага! Шахраї маскуються під українські банки та спекулюють на темі грошової допомоги. Попереджаємо про розповсюдження в популярних месенджерах та соцмережах шахрайських публікацій із пропозиціями отримати соціальні виплати для українців. Зокрема – нібито від Червоного Хреста України та інших міжнародних організацій", — повідомили в Мінсоцполітики.
Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв. При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують популярні українські банки.
Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:
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- довіряти тільки офіційним ресурсам, перш за все користуватися офіційним сайтом платформи єДопомога;
- не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах;
- у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку;
- дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.
Нагадаємо, у застосунку "Дія" відбулося велике оновлення.
Також повідомлялось щодо виплат "за рахунок конфіскованих активів рф" - чи дійсно можна отримати обіцяні гроші.
Крім того, Politeka.net писала, що Монобанк з 1 вересня підвищив тариф на популярну послугу.