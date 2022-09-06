У ПриватБанку виникли серйозні проблеми з видачею в касах готівкового долара, клієнти не можуть зняти американську валюту з рахунків.

Скарги на таку проблему почали масово з'являтися на спеціалізованому форумі "Мінфін".

"Декілька днів поспіль, напередодні дати видачі, приходить відмова у видачі готівкових доларів зі свого рахунку. Стійке відчуття, що ПриватБанк змушує клієнтів переказувати гроші на гривневі картки, тим самим клієнти втрачають 10% на різниці банківського та реального курсу валют, а банк, безперечно, залишається в плюсі", — пише один з клієнтів.

"Втретє отримую відмову (о 20.00! Перед днем ​​отримання) у видачі валютної готівки зі свого рахунку. Підтримка каже, що тимчасові складнощі з логістикою готівки. При цьому знаю, що у відділеннях ПриватБанку наприкінці дня є черги зі «своїх» людей, які за вигідним курсом забирають залишки. Прошу керівництво розібратися з порядком на місцях, і дізнатися, чому залишки не інкасуються належним чином, щоб дати можливість власникам валюти у Приваті вивести свої гроші з рахунків у готівку", — скаржаться на форумі.

При цьому на всі подібні скарги в банку одна відповідь.

"Ваші заявки на замовлення готівки були скасовані по причині тимчасових складнощів у логістиці доларових банкнот з-за кордону. Ми приносимо вибачення за надані незручності", — відповідають співробітники ПриватБанку та додають, що, якщо замовлення коштів буде виконане, клієнти отримають про це повідомлення.

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