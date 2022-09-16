Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Минздрав Украины, пациент с легким течением болезни госпитализирован в больницу.

Пациент рассказал, что он не выезжал за границу и не имел контактов с больными. Из симптомов у него наблюдается повышенная температура, сыпь на теле.

Продолжается эпидемиологическое расследование. Министерство не раскрывает ни пол первого пациента с обезьяньей оспой в Украине, ни область регистрации случая.

Напомним, причиной обезьяньей оспы является вирус оспы обезьян — ортопоксвирус, имеющий структурное родство с вирусом натуральной оспы. У пациента появляется везикулярная или пустулезная сыпь, которая может быть болезненной и часто сопровождается лихорадкой, недомоганием и лимфаденопатией.

Возбудитель оспы обезьян (вирус оспы обезьян) отнесен к тем биологическим агентам, которые официально признаны факторами биологического оружия.

Итак, основные симптомы обезьяньей оспы таковы: сыпь в виде пузырьков, заложенность носа, озноб, кашель, боль в спине, головная боль, боль в горле, лихорадка, увеличенные лимфатические узлы, миалгия (боль в мышцах).

Иногда бывает, что сначала появляется сыпь, а затем болезнь дает себя знать другими симптомами. Также случается, что больные могут иметь только сыпь.

Обычно в группу повышенного риска тяжелого течения этого заболевания входят беременные, дети и люди с ослабленным иммунитетом, иммунодефицитом.

Сыпь (прыщи или пузырьки) сначала появляется на лице, во рту и других частях тела. Она проходит разные стадии и полностью заживает.

Оспа обезьян может передаваться от человека к человеку: при общении с близкого расстояния, дыхании, поцелуях, прикосновениях.

Обычно заболевание длится от двух до четырех недель.

Для того чтобы не заболеть, необходимо дезинфицировать и мыть поверхности, к которым обычно прикасаетесь в местах скопления людей, где могли быть инфицированные. Регулярно мыть руки с мылом, использовать дезинфекцию на спиртовой основе.

«Особенно это следует делать перед едой, после посещения ванной комнаты и перед тем, как прикасаться к собственному лицу», - подчеркивают в Минздраве.

Конечно следует избегать тесного контакта «кожа к коже» с людьми, у которых есть симптомы, похожие на оспу обезьян и с предметами, которыми пользовался больной.

Что касается лечения, то обычно используется симптоматическое лечение. То есть пациент принимает обезболивающее и жаропонижающее.

Пока известно о трех вакцинах против обезьяньей оспы, однако их производство очень ограничено. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует массовую вакцинацию.

По данным ВОЗ, в 92 странах мира зафиксировали уже более 35 тысяч случаев этой болезни. Из них 12 человек скончались. В конце июля ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян "чрезвычайной ситуацией".

Напомним, ранее стало известно о симптомах нового вируса, обнаруженного в Китае.

Также сообщалось, что в Украине была обнаружена новая мутация "Омикрона", которая активничает в Европе.

Кроме того, Politeka писала, что появились новые жертвы Марбургского вируса, который коварнее COVID-19.