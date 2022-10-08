Одобрен список людей, которые получат от государства денежную помощь в размере 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

413 человек, которые находились или находятся в плену, получат по 100 тысяч гривен. Эти люди оказались в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии россии против Украины с 2014 года и были освобождены или до сих пор незаконно удерживаются оккупантами. Такое решение приняла 7 октября соответствующая комиссия.

В частности, 358 украинцев признаны Межведомственной комиссией лишенными свободы в результате вооруженной агрессии рф, среди них 35 женщин. Туда также входят граждане Украины, освобожденные во время последнего крупного обмена.

Среди освобожденных есть и 6 иностранцев, попавших в плен, когда проходили военную службу в ВСУ. Они также признаны лишенными свободы в результате вооруженной агрессии российской федерации.

Всем им выплатят единовременную денежную помощь по 100 тыс. грн.

Кроме того, комиссия назначила выплаты по 100 тыс. грн. на правовую помощь 49 семьям незаконно заключенных украинцев. Сейчас они находятся за решеткой оккупационной администрацией или органами власти россии из-за их общественной, политической или профессиональной деятельности.

Всего с начала года Минреинтеграции уже перечислило 19,7 млн ​​грн освобожденным из плена украинцам и 6,8 млн грн тем, кто еще в неволе.

Напомним, ГСЧС с 1 декабря запускает в работу систему информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Также напомним, что ПриватБанк запустил новую функцию.

Кроме того, сообщалось, что Нацбанк предупредил о новой опасной схеме с получением денежной помощи.