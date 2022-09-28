У Приват24 та веб-банкінгу ПриватБанку українцям стала доступна нова опція з купівлі іноземної валюти.

У пресслужбі ПриватБанку повідомили, що відтепер клієнти зможуть онлайн купувати валюту для розміщення на строкових депозитах.

Так, нова опція онлайн купівлі валюти з власної гривневої картки для розміщення на строковому депозиті доступна клієнтам ПриватБанку в мобільному Приват24 (оновленому до останньої версії) та на офіційному сайті банку.

Тепер відкрити валютний вклад у ПриватБанку у доларах чи євро можна на строк від 3 місяців під 0,01%, максимальна сума вкладу або вкладів становить, згідно норм НБУ, до 50 тис. грн (в екв.) на місяць. Розміщення депозитів відбувається за картковим курсом ПриватБанку, додаткових комісій за продаж валюти під депозит немає.

Відзначимо, 28 вересня курс готівкового долара для купівлі в ПриватБанку підвищився відносно національної валюти на 20 копійок - до 41,90 грн/дол. Курс євро залишився на попередньому рівні - 40,60 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,40 грн за дол., євро – 39,80 грн за євро. При цьому курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,31 грн, євро – 37,45 грн.

При цьому нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара з 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на рівні 36,57 грн/дол.

Нагадаємо, пенсії в Україні масово перерахують із 1 жовтня.

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