Як пояснили в Держспецзв'язку, в соцмережах з’являються повідомлення, в яких шахраї стверджують, що Національний банк України нібито проводить благодійну акцію разом із фондом «Твоя опора», а рамках якої всім українцям виплачується «соціально-індивідуальна виплата».

Ця інформація є фейковою. Як повідомили в НБУ, вони не здійснюють жодних соціальних виплат. Нині Нацбанк проводить благодійну акцію зі збору коштів для допомоги ЗСУ, але вона не передбачає здійснення виплат.

Так, злочинці пропонують охочим отримати грошову допомогу перейти у шахрайський чатбот, де просять надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж для оформлення виплати, в результаті чого дані платіжної картки будуть скомпрометовані.

Також під приводом оформлення виплати зловмисники можуть просити повідомити секретну інформацію: пін-код до картки, тризначний номер на звороті картки, термін дії картки тощо.

Експерти дали українцям три поради, як не стати жертвою афери:

Не переходьте за сумнівними посиланнями.

Ніколи і нікому не кажіть термін дії своєї картки, CVV-код, паролі та PIN-коди.

Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації.

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