14 октября в Украине будут отмечать День защитников и защитниц Украины, праздник, который был основан 14 октября 2014 года президентским указом под названием "День защитника Украины".

Но 14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины.

Напомним, что дата 14 октября была выбрана не случайно: в этот день отмечается христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а в 1999 установлен и День украинского казачества.

Традиционно этот день считается выходным, но в условиях военного положения этот выходной, как и другие праздничные выходные, отменен.

«В период действия военного положения в Украине упразднены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде Украины. Соответствующие нормы содержит Закон Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", - напоминают в Нацбанке Украины.

Также в НБУ отметили, что учитывая нормы этого закона, а также действие военного положения, праздничный день 14 октября - День защитников и приходящихся на пятницу защитников Украины является обычным рабочим днем, в частности для банковской системы.

Итак, Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения Национального банка и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ 14 октября 2022 будут работать в обычном режиме.

Напомним, Нацбанк предупредил о новой опасной схеме с получением денежной помощи.

Также сообщалось, что ГСЧС с 1 декабря запускает в работу систему информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, Politeka.net писала, что Нацбанк ввел в обращение новые особые 10 гривен – как они выглядят.