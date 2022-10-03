Сьогодні, 3 жовтня, Національний Банк України вводить в обіг нову пам’ятну монету, яка присвячена українським військовим.

Як повідомляє Politeka.net, номінал монети - 10 гривен, а сплав основі цинку з нікелевим покривом.

На аверсі монети зображено малий Державний Герб України, в обрамленні давньоруського орнаменту написи: Україна/10/гривень. На тлі орнаменту: рік карбування монети – 2022 та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено зображено дві стилізовані фігури військовослужбовців, ліворуч від яких – логотип Сил територіальної оборони ЗСУ; по колу написи: Готові до спротиву, Сили територіальної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національний банк продовжив на один рік термін обміну розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, які вже перестали бути платіжними засобами, – до 30 вересня 2023 року.

Також повідомлялось, що по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень.

Повідомлялось, що збір триватиме протягом наступних трьох місяців в рамках благодійної акції "Смілива гривня".

«Значна кількість розмінних монет, зокрема номіналами 10 коп. та 50 коп. часто не використовуються громадянами для готівкових розрахунків та лежать у скарбничках чи кишенях. Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника», - повідомляли в Нацбанку.

Раніше Національний банк України вирішив використовувати пам’ятні монети спеціальних випусків серії “Збройні Сили Україниˮ номіналом 10 гривень під час готівкових розрахунків як обігові монети.

Рішення було ухвалено, зважаючи на численні побажання громадян щодо вільного обігу та підвищення доступності таких монет.

22 липня НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету спецвипуску "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України", яка продовжує серію "Збройні Сили України".

14 липня була введена в обіг монета присвячена Військово-Морським Силам ЗС України.