Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Приват, услуга получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания возобновлена.
Также отмечается, что сеть таких терминалов в Украине сегодня насчитывает более 9 800.
"В терминалах самообслуживания за несколько кликов можно получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA", - подчеркнули в ПриватБанке, добавив, что без очередей и похода в отделения банка можно также получить денежную помощь от международных организаций по контрольному номеру перевода.
Для того чтобы получить перевод с международной помощью через терминал самообслуживания, нужно авторизироваться с помощью любой карты банка, нажать пункт меню «Банковские услуги» → «Получить денежный перевод» → выбрать платежную систему. После этого необходимо ввести контрольный номер и данные перевода.
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Последнее что нужно сделать – выбрать карту, на которую хотите получить перевод.
«Валютные переводы через терминалы самообслуживания можно получить как в валюте на валютную карту, так и в гривне – зачислением на гривневую карту», – отметили в ПриватБанке.
Напомним, пострадавшие из-за полномасштабной войны России против Украины граждане могут получать денежную и другие виды помощи от государства, волонтеров и международных организаций.
Также напомним, что ПриватБанк ранее сообщил о важных изменениях, которые коснутся всех клиентов.
Также сообщалось, что Нацбанк готовится к выводу из обращения популярных банкнот.
Кроме того, Politeka.net писала о денежной помощи по 100 тысяч гривен – кто из украинцев получит выплату.