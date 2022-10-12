Международную денежную помощь теперь могут получить в терминалах самообслуживания ПриватБанка.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Приват, услуга получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания возобновлена.

Также отмечается, что сеть таких терминалов в Украине сегодня насчитывает более 9 800.

"В терминалах самообслуживания за несколько кликов можно получить срочные переводы Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA", - подчеркнули в ПриватБанке, добавив, что без очередей и похода в отделения банка можно также получить денежную помощь от международных организаций по контрольному номеру перевода.

Для того чтобы получить перевод с международной помощью через терминал самообслуживания, нужно авторизироваться с помощью любой карты банка, нажать пункт меню «Банковские услуги» → «Получить денежный перевод» → выбрать платежную систему. После этого необходимо ввести контрольный номер и данные перевода.

Последнее что нужно сделать – выбрать карту, на которую хотите получить перевод.

«Валютные переводы через терминалы самообслуживания можно получить как в валюте на валютную карту, так и в гривне – зачислением на гривневую карту», ​​– отметили в ПриватБанке.

Напомним, пострадавшие из-за полномасштабной войны России против Украины граждане могут получать денежную и другие виды помощи от государства, волонтеров и международных организаций.

Также напомним, что ПриватБанк ранее сообщил о важных изменениях, которые коснутся всех клиентов.

Также сообщалось, что Нацбанк готовится к выводу из обращения популярных банкнот.

Кроме того, Politeka.net писала о денежной помощи по 100 тысяч гривен – кто из украинцев получит выплату.