Ухвалено список людей, які отримають від держави грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

413 осіб, які перебували або перебувають у полоні, отримають по 100 тисяч гривень. Ці люди опинилися в полоні у різні роки з початку збройної агресії росії проти України з 2014 року та були звільнені або досі незаконно утримуються окупантами. Таке рішення 7 жовтня прийняла відповідна комісія.

Зокрема, 358 українців визнані Міжвідомчою комісією позбавленими свободи внаслідок збройної агресії рф, серед яких 35 жінок. До них також входять громадяни України, звільнені під час останнього великого обміну.

Серед звільнених є й 6 іноземців, що потрапили у полон, коли проходили військову службу в ЗСУ. Вони також визнані позбавленими свободи внаслідок збройної агресії російської федерації.

Всім їм виплатять одноразову грошову допомогу по 100 тис. грн.

Крім того, комісія призначила виплати по 100 тис. грн на правову допомогу 49 родинам незаконно ув’язнених українців. Наразі вони утримуються за ґратами окупаційною адміністрацією чи органами влади росії через їхню громадську, політичну чи професійну діяльність.

Усього з початку року Мінреінтеграції вже перерахувало 19,7 млн грн звільненим з полону українцям і 6,8 млн грн тим, хто ще в неволі.

Нагадаємо, ДСНС з 1 грудня запускає в роботу систему інформування населення про надзвичайні ситуації.

Також нагадаємо, що ПриватБанк запустив нову функцію.

Крім того, повідомлялось, що Нацбанк попередив про нову небезпечну схему з отриманням грошової допомоги.