Як повідомляє Politeka.net, з основного застосунку «Приват24» для фізичних осіб її планують видалити у найближчому оновленні.
Про те, що російська версія «Приват24» для бізнесу більше не підтримується клієнтів проінформували сповішенням у застосунку. Після оновлення їх переведено на українську за замовчуванням.
«Російська версія «Приват 24 для бізнесу» більше не підтримується. Після оновлення додатка користувачів, які використовували російську мову, переведено на українську за замовчуванням», - йдеться у повідомленні.
Додамо, раніше від російської мови у своїх онлайн-сервісах та застосунках також відмовились Monobank та «Нова пошта».
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Також ПриватБанк повідомив, що під час повітряних тривог відділення «Привата» будуть закриті.
«Ви можете онлайн слідкувати за тим, як працює банк. Вся інформація про режим роботи відділень доступна і постійно оновлюється на сайті», - повідомили в ПриватБанку, додаючи, що банкомати, термінали самообслуговування та платіжні термінали у торгових точках працюють стабільно.
Нагадаємо, раніше Національний банк України повідомив, як будуть працювати установи 14 жовтня, в День захисників та захисниць України.
Також повідомлялося про введення в обіг особливих 10 гривень.
Крім того, Politeka.net писала, що зростання цін не зупиняється - що подорожчало найбільше.