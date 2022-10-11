Український банк «‎ПриватБанк» прибрав російську мову зі свого сайту та застосунку «Приват24» для бізнесу.

Як повідомляє Politeka.net, з основного застосунку «Приват24» для фізичних осіб її планують видалити у найближчому оновленні.

Про те, що російська версія «Приват24» для бізнесу більше не підтримується клієнтів проінформували сповішенням у застосунку. Після оновлення їх переведено на українську за замовчуванням.

«Російська версія «Приват 24 для бізнесу» більше не підтримується. Після оновлення додатка користувачів, які використовували російську мову, переведено на українську за замовчуванням», - йдеться у повідомленні.

Додамо, раніше від російської мови у своїх онлайн-сервісах та застосунках також відмовились Monobank та «Нова пошта».

Також ПриватБанк повідомив, що під час повітряних тривог відділення «Привата» будуть закриті.

«Ви можете онлайн слідкувати за тим, як працює банк. Вся інформація про режим роботи відділень доступна і постійно оновлюється на сайті», - повідомили в ПриватБанку, додаючи, що банкомати, термінали самообслуговування та платіжні термінали у торгових точках працюють стабільно.

Нагадаємо, раніше Національний банк України повідомив, як будуть працювати установи 14 жовтня, в День захисників та захисниць України.

Також повідомлялося про введення в обіг особливих 10 гривень.

Крім того, Politeka.net писала, що зростання цін не зупиняється - що подорожчало найбільше.