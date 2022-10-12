Темпы роста цен были ниже прогноза НБУ из-за скоро насыщения рынка нефтепродуктами и стабилизации цен на горючее, но высокий риск усиления инфляционного давления сохраняется.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Нацбанке Украины.

Согласно официальным данным, в сентябре стоимость потребительского набора украинцев выросла аж на 24,6%. Это в сравнении с сентябрем прошлого года.

Если сравнивать с августом этого года, то цены выросли на 1,9%.

В НБУ объясняют, что основной причиной роста цен оставались боевые действия. В частности, полномасштабное вторжение россии в Украину привело к разрушению производств, нарушению цепей снабжения и логистики, снижению предложения товаров и услуг, росту производственных затрат бизнеса.

Кроме того, вливает ухудшение ожиданий населения и бизнеса, учитывая скачок цен.

Так, больше всего подорожали продовольственные товары. Среди них рыбные продукты, безалкогольные напитки, подсолнечное масло. В частности, это произошло вследствие роста производственных затрат предприятий на сырье, энергию и логистику.

«Из-за уменьшения поголовья кур во время войны и более высоких расходов бизнеса ускорилось и удорожание яиц», - отмечает Нацбанк.

А вот рост цен на овощи борщевого набора замедлился. Причина этого – увеличение предложения. Стоимость же муки, гречихи и других круп росла медленнее, потому что были положительные ожидания по поводу будущего урожая.

Между тем, рост стоимости услуг остался на уровне августа текущего года.

«Тарифы на услуги ЖКХ почти не изменились в годовом исчислении. На фоне стабилизации цен на горючее снизились темпы удорожания транспортных услуг», - отметили в Нацбанке.

Говоря об инфляционной динамике в будущем, в Нацбанке подчеркивают, что она остается контролируемой и ниже, чем прогнозировалось.

Добавим, в свою очередь в ПриватБанке сообщили, что в сентябре украинцы больше тратили на одежду, электронную технику и лекарства.

Так, в прошлом месяце объемы оплат покупок картами через безналичную сеть ПриватБанка увеличились по сравнению с августом на 4% (до 53,1 млрд грн). Украинцы в сентябре больше тратили, но меньше покупали – количество оплаченных картами покупок за месяц уменьшилось на 2,5%.

Средняя стоимость покупки в сентябре увеличилась по сравнению с августом с 245 грн. до 261 грн.

Так, заметно увеличили расходы на электронику и бытовую технику – на 14,6%, одежду, обувь и промышленные товары (+14,5%) и лекарства (+13,4%), на продукты питания – только на 2,7% .

«Впрочем, расходы на продукты в сентябре стоили почти 45% общих расходов украинцев», - отметили в ПриватБанке.

Напомним, Нацбанк готовится выводить из обращения популярные банкноты – с какой даты и что будет вместо них.

Также сообщалось, что в ПриватБанке сообщили хорошую новость относительно получения денежной помощи.

Кроме того, Politeka.net писала, что рост цен не останавливается – что и почему подорожало больше всего.