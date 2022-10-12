Міжнародну грошову допомогу українці тепер можуть отримати в терміналах самообслуговування ПриватБанку.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Приват, послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування відновлено.

Також зазначається, що мережа таких терміналів в Україні на сьогодні налічує понад 9 800.

«У терміналах самообслуговування за декілька кліків можна отримати термінові перекази Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA», - підкреслили в ПриватБанку, додавши, що без черг та походу до відділень банку можна також отримати грошову допомогу від міжнародних організацій по контрольному номеру переказа.

Для того, щоб отримати переказ з міжнародною допомогою через термінал самообслуговування треба авторизуватись за допомогою будь якої картки банку, натиснути пункт меню «Банківські послуги» → «Отримати грошовий переказ» → обрати платіжну систему. Після цього потрібно ввести контрольний номер та дані переказу.

Останнє що потрібно зробити – вибрати картку, на яку хочете отримати переказ.

«Валютні перекази через термінали самообслуговування можна отримати як у валюті на валютну картку, так і гривні - зарахуванням на гривневу картку», - зазначили в ПриватБанку.

Нагадаємо, постраждалі через повномасштабну війну росії проти України громадяни можуть отримувати грошову та інші види допомоги від держави, волонтерів та міжнародних організацій.

Також нагадаємо, що ПриватБанк раніше повідомив про важливі зміни, які торкнуться всіх клієнтів.

Також повідомлялось, що Нацбанк готується до виведення з обігу популярних банкнот.

Крім того, Politeka.net писала про грошову допомогу по 100 тисяч гривень - хто з українців отримає виплату.