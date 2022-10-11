Споживча інфляція в Україні прискорюється, ціни продовжують зростати як на продукти, так і на побутову техніку.

Які саме сфери інфляція торкнулася найбільше (вересень 2022 року до вересня 2021 року) озвучив народний депутат України, перший заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

"ТОП-5 залишився без змін порівняно з минулим місяцем", - зазначив Железняк.

Транспорт: +41,1%

Продукти харчування: +31,7%

Побутова техніка: +24,4%

Алкоголь та тютюнові вироби: +21,2%

Ресторани та готелі: +19,2%

Також подорожчали такі категорії товарів та послуг:

Охорона здоров'я: +18,6%

Відпочинок та культура: +15,5% (на 2 позиції вище, ніж у серпні)

Зв'язок: +13,7% (на 1 позицію вище)

Освіта: +9,9% (на 2 позиції нижче)

Послуги ЖКТ: +4,3%

«І навіть одяг та взуття чи не вперше з початку війни продемонстрували зростання цін на +0,1%», - наголосив нардеп.

За словами Железняка, опубліковані дані – із Держстату.

Додамо, за повідомленням Державної служби статистики у річному вимірі (до вересня 2021 р.), інфляція прискорилася до 24,6% порівняно з 23,8% місяцем раніше.

Найбільше подорожчали яйця – на 22,7%. Овочі за місяць подешевшали на 10,4%, проте вони коштують на 84,8% дорожче за рік тому.

За даними НБУ, причинами прискорення інфляції стали підвищення офіційного курсу долара до гривні (на 25% у липні), а також обмежені поставки нових партій товарів, значні логістичні витрати бізнесу, вичерпання запасів та погіршення девальваційних очікувань.

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