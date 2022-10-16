Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Запускается общий проект Минреинтеграции, Международной организации по миграции и Укрпочты.

Теперь 2200 грн будут разово выплачиваться гражданам, которые пострадали от оккупации и проживали на соответствующих территориях в момент их освобождения.

15 октября первые выплаты начались в Лимане и Святогорске Донецкой области.

Ранее в Минреинтеграции пояснили, что выплаты государственной помощи внутренним переселенцам начисляются трижды в месяц: 3-го, 12-го и 23-го числа, раз в месяц происходит выплата.

Если возникают задержки и выплаты (2 тыс. грн. на взрослых и 3 тыс. грн. на детей или людей с инвалидностью) не поступают более месяца – это технические проблемы, которые следует устранять как можно быстрее. Таким гражданам следует обратиться в орган соцзащиты по месту фактического пребывания и узнать причину. Там обязаны вас принять – независимо от того, где вы зарегистрированы.

Кроме того, все внутренне перемещенные лица, которым не удалось оформить государственную помощь до 30 апреля через приложение "Дія", смогут повторно подать заявку до 1 декабря.

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