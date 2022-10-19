В Украине продолжается программа финансовой помощи жителям ДОТ, а также начались выплаты от Международной организации по миграции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сейчас более 15,5 миллионов гривен уже выплачены жителям освобожденной Харьковщины. Эти средства в качестве разовой денежной помощи 1200 гривен получили более 13 тысяч жителей из 49 деоккупированных населенных пунктов.

На освобожденных территориях Херсона средства доставлены более 1800 гражданам, в деоккупированных регионах Донецкой области деньги получили более 1700 человек.

Кроме того, граждане, которые пережили оккупацию, начали получать дополнительную денежную помощь 2200 гривен от Международной организации по миграции. Так, в Лимане и Святогорске уже произведены выплаты почти на полмиллиона гривен.

Кроме того, в Минреинтеграции сообщили, что отныне Единая информационная система социальной сферы (ЕИССС) стала доступна в управлениях социальной защиты населения по всей территории Украины. Каждый переселенец может пользоваться социальными услугами по месту своего фактического пребывания.

В частности, внутренне перемещенные лица в любом региональном управлении соцзащиты могут получить следующие услуги:

быстро изменить в справке ВПЛ неактуальное место жительства;

исправить ошибочные или некорректные данные в заявлении на получение справки ВПЛ;

выяснить и устранить причину задержки пособия на проживание;

сняться с учета как ВПЛ.

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