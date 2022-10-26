Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Министерстве экономики.
К работам будут привлекаться все трудоспособные, например, зарегистрированные безработные и внутренние переселенцы, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.
Организаторами работ будут военное командование и ОВА.
Возможные задачи и виды робот для представителей «Армии восстановления» будут касаться разгрузки гуманитарной помощи, укрепления дамб, обустройства и укрепления блокпостов, вырубки деревьев для формирования окопов, расчистки дорог от завалов, обустройства подвальных помещений в домах и школах под укрытие.
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Также «армейцы» могут быть привлечены к разбору завалов и восстановлению домов, поврежденных в результате боевых действий, заготовке дров для военных и гражданских, ремонтно-восстановительным работам в помещениях социальной сферы, а также оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.
За работы будут платить минимальную зарплату, то есть 6700 грн.
К таким работам уже привлекают украинцев в Черниговской и Сумской областях.
Согласно оценкам Министерства экономики, к концу 2022 года уровень безработицы в Украине составит 30%.
Сейчас инфляция в Украине составляет 24,6% и до конца года ожидается на уровне 30%, падение экономики тоже прогнозируется на уровне 30%.
Напомним, тысячи украинцев получат новую помощь в преддверии тяжелой зимы.
Также сообщалось, что украинцев за границей призвали пока не возвращаться в Украину.
Кроме того, Politeka.net писала, кто из украинцев имеет право на бесплатный автомобиль – разъяснение Минюста.