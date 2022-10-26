Безработных смогут привлекать в Армию восстановления, то есть работ оборонного характера и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Министерстве экономики.

К работам будут привлекаться все трудоспособные, например, зарегистрированные безработные и внутренние переселенцы, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.

Организаторами работ будут военное командование и ОВА.

Возможные задачи и виды робот для представителей «Армии восстановления» будут касаться разгрузки гуманитарной помощи, укрепления дамб, обустройства и укрепления блокпостов, вырубки деревьев для формирования окопов, расчистки дорог от завалов, обустройства подвальных помещений в домах и школах под укрытие.

Также «армейцы» могут быть привлечены к разбору завалов и восстановлению домов, поврежденных в результате боевых действий, заготовке дров для военных и гражданских, ремонтно-восстановительным работам в помещениях социальной сферы, а также оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью, людям пожилого возраста.

За работы будут платить минимальную зарплату, то есть 6700 грн.

К таким работам уже привлекают украинцев в Черниговской и Сумской областях.

Согласно оценкам Министерства экономики, к концу 2022 года уровень безработицы в Украине составит 30%.

Сейчас инфляция в Украине составляет 24,6% и до конца года ожидается на уровне 30%, падение экономики тоже прогнозируется на уровне 30%.

Напомним, тысячи украинцев получат новую помощь в преддверии тяжелой зимы.

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