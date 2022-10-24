Автомобіль Мercedes-Benz S320 (2001 року випуску) Міністерство юстиції України безоплатно віддає разом з Державною виконавчою службою та Електронний аукціон OpenMarket - СЕТАМ.

Як пише Politeka.net з посиланням на Мінюст, крім іномарки безоплатно також віддаються автозапчастини різних виробників, товари побутового вжитку (зубні щітки, лампочки, пластикові рамки для розеток, розетки без корпусу, кабель, фітинги для кабелів, настінний ліхтар, зарядний пристрій, флешки, інше).

Крім того, також безоплатно можна отримати мобільні 4G LTE WiFi роутери з VPN і настроюваним DNS-сервером, кавомашину, одяг та багато іншого.

Право на отримання автомобіля та інших речей мають військові формування, заклади охорони здоров'я, заклади, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї та інші.

Заявку необхідно подати до 18 листопада 2022 року.

Додамо, що безкоштовне розмитнення в Україні скасовано три місяці тому, але суттєвого зростання цін на вживане авто не спостерігається. Експерти проаналізували середні ціни на низку вживаних моделей. З'ясувалося, що найдоступнішими зараз є старі радянські чи пострадянські моделі.

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