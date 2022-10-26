На українців чекає важка зима, до якої треба особливо підготвуватись, адже, очыкуэться, що ворог продовжить бити по енергетичних об’єктах.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав всіх українців «ретельно готуватися до зими».

«Бажано, аби в кожної родини був запас необхідних базових речей: теплий одяг, свічки, ліхтарики, батарейки. Це важливо підготувати на випадок, якщо внаслідок масованих ракетних обстрілів зникне світло чи тепло», - попереджав Шмигаль.

Про важку зиму попередила і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Також вона повідомила, хто з українців і на яку допомогу може розраховувати.

«Так, попереду нелегкий період. Треба пережити зиму», - сказала Верещук, додавши, що особливу увагу потребують мешканці прифронтових районів.

Там, зазначила міністерка, значні пошкодження інфраструктури. Тож людям потрібно паливо для обігріву осель: вугілля, дизельне пальне, пелети, брикети, паливна деревина.

За її словами, операція із забезпечення мешканців прифронтових територій паливною деревиною вже розпочата.

«На вісім прифронтових областей Уряд перерахував 562,5 млн гривень. Тепер ОВА мають швидко закупити деревину в лісгоспів і передати домогосподарствам. Безоплатно!», - повідомила Верещук.

Йдеться про 250 тисяч кубів лісу або 5000 вагонів. Цього, за словами міністерки, має вистачити на 70 тисяч домогосподарств.

Вся деревина має бути доставлена людям безоплатно.

«Попереджаю потенційних зловмисників: навіть не думайте, намагання щось вкрасти каратимуться показово суворо, не ризикуйте», - попередила Верещук.

Нагадаємо, раніше Верещук також закликала українців, які рятуються від віійни за кордоном, поки не повертатись додому.

Також повідомлялось, чому відключення електроенергії інколи не співпадає з графіком.

Крім того, Politeka.net писала, що у Польщі деяких українців почали позбавляти виплат.