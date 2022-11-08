При временном отключении электросетей иногда исчезает и мобильная связь, и этому есть объяснение.

Как сообщает Politeka.net ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию, все дело в том, что оборудование требует постоянного питания. Для обеспечения стабильной работы применяют батареи, которые могут обеспечить работу на 4-5 часов.

«Поэтому когда электроэнергию выключают надолго, аккумуляторы не успевают перезарядиться», - отметили в КМВА.

То есть, скорость восстановления связи зависит от продолжительности и масштабов отключения электроэнергии.

Самым проблемным вопросом остается мобильный интернет, который тоже может либо исчезнуть, либо работает с перебоями.

«Сеть испытывает значительную нагрузку, когда большинство переходит с домашнего Wi-Fi на мобильный интернет. Это влияет на скорость», - объясняют в администрации, добавив, что в то же время большинство украинских сетей связи сохраняют свою функциональность и позволяют звонить по телефону или отправлять смс.

Тем временем стало известно, что YASNO планирует осуществить оптимизацию графиков отключения света для более удобной работы бизнеса.

"Раньше адресов юридических лиц, которые размещались в отдельных домах, в графиках вероятных отключений не было, поэтому они не могли определить, когда будут отключать электроэнергию. Сейчас в базы добавляются адреса юридических лиц, поэтому планировать работу станет проще", - заявил СЕО компании Сергей Коваленко. .

Также стало известно, что Россия не может выключить весь свет в Украине.

Так, большинство электроэнергии в Украине производят АЭС. Но они покрывают только стабильный уровень потребления, а промышленность и население потребляют э/э нестабильно. Электроэнергию для покрытия пиков нестабильности производят станции других типов – именно их сейчас пытается повредить россия.

Пытаться уничтожить украинские АЭС слишком рискованно, поэтому, даже если вывести из строя другие станции, свет все равно будет.

Также сообщалось, что украинская энергосеть до сих пор не возобновлена ​​после террористических атак России.

Кроме того, напомним, что ценовой ажиотаж на яйца вышел на новый уровень.

Также Politeka.net писала, что сейчас происходит на валютном рынке.