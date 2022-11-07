В одному з українських магазинів помітили курячі яйця з Іспанії за рекордною ціною – 169 гривень за шість штук.

Відповідно, десяток коштуватиме 281,60 грн.

Однак, як виявилось, і це ще не все.

Через ажіотаж на яйця деякі торгові мережі почали вводити обмеження на продаж.

Так, оголошення перед прилавком із яйцями говорить про те, що одній людині можна купити не більше трьох упаковок.

«Кури в шоці від того, що відбувається, зростають продажі як у «битка» в золоті часи», «Особисто таке бачила, у Києві», «Хто в селах тримають курей, скоро продасть відерце яєць і можна путівку купити в Європу», - жартують користувачі соцмереж.

Інші ж припустили, що обмеження було запроваджено з об'єктивних причин:

«Метро у Запоріжжі через безпеку тримає обмежений залишок на складі. Через це й обмеження».

Тим часом, стало відомо, що оптові ціни на курячі яйця знизилися на 10%. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Також він обнадіяв щодо цін у майбутньому.

"Іноді виникає дисбаланс цін, як це було з гречкою. Але засіяли більше площ, зібрали новий урожай - ціни впали. Також зараз виник дисбаланс із ціною на яйця, спричинений кількома факторами. Зараз оптові ціни знизилися на 10%. А при відновленні поголів'я курей -несучок ціна повернеться до економічно обґрунтованої», - запевнив представник міністерства.

Нагадаємо, також з'явилися добрі новини з валютного ринку.

Крім того, повідомлялося, що Антимонопольний комітет зацікавився рекордними цінами на яйця.

Також Politeka.net писала, коли ціни на яйця досягнуть піку.