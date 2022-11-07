За жовтень статистика операцій фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти дуже схожа на вересень та серпень.

Про це, як пише Politeka.net, заявив народний депутат України, перший заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

«Добра новина: вже майже третій місяць ринок (купівля/ продаж) майже стабілізувався», - зазначив нардеп.

За його словами, фізособи купили на 200 млн $ більше, ніж продали.

Також Железняк підкреслив, що це офіційні дані, і висловив упевненість в тому, що готівковий ринок тут точно не весь відображений.

Додамо, що в обмінних пунктах України сьогодні, 7 листопада, курс долара у продажу зріс на 15 копійок до 40,55 гривень за долар. Курс євро зріс на 20 копійок до 39,65 гривні за євро.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 39,70 грн (39,65 – 4 листопада), продаж – 40,55 грн (40,40 – 4 листопада) за долар.

Середній курс євро становить: купівля – 38,60 грн (38,50 – 4 листопада), продаж – 39,65 грн (39,45 – 4 листопада) за євро.

Додамо, що з моменту запуску валютних депозитів за офіційним курсом Національного банку українці відкрили 2,5 тисячі таких вкладів. Середня сума вкладу становить майже 3 600 доларів.

Загалом на 1 листопада банки за допомогою цього інструменту залучили 9 млн дол.

Нагадаємо, Нацбанк запровадив цілу низку важливих змін.

Також повідомлялось, що Кабмін ухвалив важливе рішення щодо житла для переселенців.

Крім того, Politeka.net писала, що курс долара відреагував на ракетну атаку.