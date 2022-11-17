В течение четверга, 17 ноября, снег только усилится.
«17 ноября в Киеве прогнозируют усиление снега. Просим водителей по возможности не выезжать на авто в город, а пользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, не создавайте пробки, ведь в них останавливается и снегоуборочная техника», - предупредили в КГГА жителей города.
Напомним, ранее сообщалось, что снегопад будет и в пятницу, 18 ноября.
«Температура воздуха опустится до -2 градусов. На дорогах ожидается гололедица», - предупреждали в администрации.
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Снегопад надвигается: появилось предупреждение о резком ухудшении погоды и морозах
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Отметим, синоптики прогнозируют, что эта зима будет теплее, чем в предыдущие годы, но в феврале стоит ожидать сильных похолоданий.
В некоторых регионах ночная температура будет падать до -15°C, а иногда и до -20°C. В то же время самым теплым месяцем зимы станет декабрь.
По словам главного метеоролога Укргидрометцентра Владислава Билыка, количество осадков не будет превышать средних показателей по регионам.
Сначала холода придут в западные и северные регионы страны, а затем дойдут и до центральных и восточных.
Билык также сообщал о большой вероятности снега в ноябре, отмечая при этом, что долго он н пролежит.
Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погоды и первых морозах.
Также сообщалось, что объявлены рекордно длинные зимние каникулы.
Кроме того, Politeka.net писала о резком изменении погоды.