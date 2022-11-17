В украинской столице выпал первый снег, ранее о снегопаде предупреждали киевские власти.

В течение четверга, 17 ноября, снег только усилится.

«17 ноября в Киеве прогнозируют усиление снега. Просим водителей по возможности не выезжать на авто в город, а пользоваться общественным транспортом. Пожалуйста, не создавайте пробки, ведь в них останавливается и снегоуборочная техника», - предупредили в КГГА жителей города.

Напомним, ранее сообщалось, что снегопад будет и в пятницу, 18 ноября.

«Температура воздуха опустится до -2 градусов. На дорогах ожидается гололедица», - предупреждали в администрации.

Отметим, синоптики прогнозируют, что эта зима будет теплее, чем в предыдущие годы, но в феврале стоит ожидать сильных похолоданий.

В некоторых регионах ночная температура будет падать до -15°C, а иногда и до -20°C. В то же время самым теплым месяцем зимы станет декабрь.

По словам главного метеоролога Укргидрометцентра Владислава Билыка, количество осадков не будет превышать средних показателей по регионам.

Сначала холода придут в западные и северные регионы страны, а затем дойдут и до центральных и восточных.

Билык также сообщал о большой вероятности снега в ноябре, отмечая при этом, что долго он н пролежит.

Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погоды и первых морозах.

Также сообщалось, что объявлены рекордно длинные зимние каникулы.

Кроме того, Politeka.net писала о резком изменении погоды.