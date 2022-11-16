Цього тижня в Києві вже очікується перший сніг, температура повітря опуститься до -2 градусів.

Як пише Politeka.net, за прогнозом синоптиків, перший сніг у столиці вже очікується у четвер.

«Також снігопад прогнозують у п'ятницю. Температура повітря опуститься до -2 градусів. На дорогах очікується ожеледиця», - повідомили в КМДА.

Водіїв закликали змінити гуму на авто й бути обачними на дорогах, особливо в темний час доби. Пішоходів просять носити світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв.

Цього сезону дороги, мости й тротуари столичні комунальники оброблятимуть піщано-соляною сумішшю, рідкими хлоридами, рідким природнім бішофітом.

Додамо, що раніше відома українська синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що 16 листопада у Києві очікується холодна волога погода з температурою повітря близько +5 градусів.

«Пройде дощ, ввечері можливий мокрий сніг. Надалі температура повітря знижуватиметься і до кінця тижня побільшає "мінусів"», - попереджала Діденко.

Тим часом мешканців Київщини закликали готуватися до тривалих вимкнень електроенергії.

Нагадаємо, також оголошено рекордно довгі зимові канікули.

Крім того, Politeka.net писала про різку зміну погоди.