Як пише Politeka.net, за прогнозом синоптиків, перший сніг у столиці вже очікується у четвер.
«Також снігопад прогнозують у п'ятницю. Температура повітря опуститься до -2 градусів. На дорогах очікується ожеледиця», - повідомили в КМДА.
Водіїв закликали змінити гуму на авто й бути обачними на дорогах, особливо в темний час доби. Пішоходів просять носити світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв.
Цього сезону дороги, мости й тротуари столичні комунальники оброблятимуть піщано-соляною сумішшю, рідкими хлоридами, рідким природнім бішофітом.
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Додамо, що раніше відома українська синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що 16 листопада у Києві очікується холодна волога погода з температурою повітря близько +5 градусів.
«Пройде дощ, ввечері можливий мокрий сніг. Надалі температура повітря знижуватиметься і до кінця тижня побільшає "мінусів"», - попереджала Діденко.
Тим часом мешканців Київщини закликали готуватися до тривалих вимкнень електроенергії.
Нагадаємо, також оголошено рекордно довгі зимові канікули.
Крім того, Politeka.net писала про різку зміну погоди.