Уже в середу-четвер в багатьох регіонах України випаде сніг та вдарять морози.

Про це попереджає синоптик Наталка Діденко.

Зниження температури повітря відбуватиметься з понеділка поступово: у понеділок-вівторок до +3+8 градусів, а з четверга до 3 морозу-4 тепла.

14-го листопада в більшості областей України передбачається впродовж дня +3+8 градусів, проте ще тепліше повітря затримається у західних областях та у південній частині, +8+13 градусів. Антициклон забезпечть суху, навіть часто з сонцем погоду по всій Україні.

У Києві в понеділок похолоднішає, максимально не вище +6+7 градусів. Буде сухо, з сонячними проясненнями.

У вівторок погода особливо не зміниться, а ось у середу-четвер температура повітря почимчикує до сезонного подальшого зниження і в другій половині тижня навіть вдень з'являться "мінуси" та випадатиме мокрий сніг.

"Ще є час підготуватися ретельніше до похолодання. Не забувайте закривати двері та вікна на сходових клітинах, підготуйте теплішу домашню одежу, пледи, хай у термосах буде щось гаряче при вимкненому струмі, акумулюйте тепло навколо себе будь-якими безпечними та розумними способами. Наприклад, пухнастими котами", — радить Діденко.

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