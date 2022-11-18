В субботу, 19 ноября, практически на своей территории Украины ожидаются сложные погодные условия.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«К нам разминается очередной южный циклон», - сообщила Диденко, добавив, что на западе, севере Украины и Винницкой области будет падать снег и мокрый снег, ожидается также гололедица и даже метель, из-за сильного ветра.

На остальной территории Украины будет преимущественно дождь и сильный ветер.

«Днем в субботу циклон отодвинется, осадки будут утихать. Ветер северо-восточного направления достигнет штормовых порывов до 15-20 метров в секунду. Осторожно под старыми ветвистыми деревьями, билбордами, под крышами высоких домов!», - предупредила синоптик.

При этом температура воздуха «продемонстрирует невероятный контраст», и будет от +15+17 градусов на крайнем юге и в Приазовье до -5 градусов в западных областях.

«В целом: в течение дня субботы предполагается в западных и северных областях –1-6 градусов, в центральных областях +1+8 градусов, на востоке +7+12 градусов, в Приазовье до +15 градусов, в южной части +12+ 17 градусов», - отметила Наталья Диденко.

В Киеве в ближайшую ночь и завтра утром, 19 ноября, будет снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, иногда метели, сильный ветер.

Также Наталья Диденко посоветовала украинцам что-то иметь от головной боли, ведь атмосферное давление будет прыгать.

«В течение дня циклон погонит дальше, поэтому осадки в Киеве притихнут, но останется порывистый ветер. Температура воздуха в столице 19 ноября ночью -1-4 градуса, завтра днем ​​будет колебаться около нуля», - рассказала синоптик.

Напомним, украинцам посоветовали, как правильно питаться и хранить продукты в условиях длительного отключения электроэнергии.

Также сообщалось, что украинцев готовят к более жестким отключениям электроэнергии.

Кроме того, Politeka.net писала, как вызвать "скорую", если проблемы со связью из-за отключения света.