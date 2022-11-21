Украинцы, которые в период военных действий вынуждены были покинуть свои дома и не проживают по месту регистрации более 30 календарных дней, могут получить перерасчеты за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Центре коммунального сервиса (ЦКМ).

Факт непроживания можно подтвердить справкой. Например, которая подтверждает временное проживание потребителя по другому адресу, или справка, подтверждающая прохождение военной службы, в т.ч. приказ о мобилизации, или справка внутри-перемещенного лица в письменном виде или электронном (с соблюдением требований Закона Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте»).

Справка обязательно должна содержать информацию о периоде непроживания или проживания в другом месте зарегистрированного лица.

Отмечается, что документы должны быть выданы предприятиями, учреждениями, организациями внутри их полномочий.

Они должны иметь обязательные реквизиты, установленные для указанного вида документа (полное название предприятия, учреждения, организации, регистрационный номер, дату выдачи документа) и заверенные печатью и подписью.

Для того чтобы получить перерасчеты за жилищно-коммунальные услуги необходимо обратиться в ЦКЗ с следующими документами:

документ, подтверждающий место временного проживания по другому адресу, работы, лечения, обучения, прохождения военной службы или отбывания наказания или документ, подтверждающий временное пребывание потребителя за границей.

Также нужна справка физического лица – налогоплательщика о присвоении идентификационного номера.

Кроме того, необходимо предоставить документ на право собственности/пользования жилым помещением/квартирой.

Конечно, необходимо будет предоставить паспорт или документ, удостоверяющий личность.

Внимание украинцев обращают на то, что калькуляционной единицей начисления за услугу по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий является квадратный метр общей площади, находящейся в собственности или найме лица.

За услугу централизованного отопления – один квадратный метр отопительной площади (объема) квартиры или объем потребленной тепловой энергии согласно показаниям счетчика.

«Соответственно, начисления за указанные услуги осуществляются независимо от количества проживающих/зарегистрированных лиц в квартире», - отмечают в ЦКЗ.

Добавим, в Украине до конца отопительного периода тарифы на коммунальные услуги заморожены. Но после окончания холодов цены на отопление могут быть пересмотрены.

Насколько именно изменятся тарифы, будет зависеть от цены на газ.

Относительно тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей - они заморожены до конца отопительного сезона. То есть, в апреле цены могут быть пересмотрены.

Напомним, что тарифы на газ, тепло и горячую воду заморожены до конца военного положения и в течение 6 месяцев после войны.

Впрочем, цены для предпринимателей могут быть пересмотрены.

Напомним, Нацбанк показал новую необычную монету, и это только начало.

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