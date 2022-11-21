Монета була презентована у звільненому Херсоні на тій самій центральній площі, де 11 листопада знову замайорів український прапор, пише Politeka.net з посиланням на НБУ.
На монеті митці відобразили події, які тут відбувалися.
«Пригадуєте, коли один із мешканців Херсона виліз на бронетранспортер з українським прапором і довів, що ми не боїмося. Це давало надію країні. Усі наші перемоги мають бути закарбовані“, –заявив голова Національного банку Андрій Пишний.
На звороті зображено рядки твору "Берестечко" Ліни Костенко: «Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку, життя людського строки стислі. Немає часу на поразку».
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У серії також заплановано випуск медалей, присвячених також – Харкову, Маріуполю, розстріляній Київщині (Бучі, Гостомелю, Ірпеню) та іншим містам.
Пам’ятна медаль “Херсон – місто героїв” виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування ‒ «спеціальний анциркулейтед», тираж – до 100 000 шт. (у тому числі до 50 000 шт. – у 2022 році).
Тим часом стало відомо, що Херсон знову опинився під обстрілом – під ударом цивільна інфтраструктура.
«Є поранені цивільні, їм вже надають медичну допомогу», - розповів перший заступник голови облради Соболевський.
Нагадаємо, у Мінсоці зробили важливе попередження щодо грошової допомоги.
Також повідомлялося, хто з українців може піти у оплачувану відпустку з 26 грудня.
Крім того, Politeka.net писала про введення "новорічної" заборони.