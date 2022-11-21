Нацбанк презентував першу пам'ятну медаль із серії, присвяченої містам-героям - на ній зображено краєвиди Херсона довоєнного часу та події весни, коли херсонці протестували проти окупантів.

Монета була презентована у звільненому Херсоні на тій самій центральній площі, де 11 листопада знову замайорів український прапор, пише Politeka.net з посиланням на НБУ.

На монеті митці відобразили події, які тут відбувалися.

«Пригадуєте, коли один із мешканців Херсона виліз на бронетранспортер з українським прапором і довів, що ми не боїмося. Це давало надію країні. Усі наші перемоги мають бути закарбовані“, –заявив голова Національного банку Андрій Пишний.

На звороті зображено рядки твору "Берестечко" Ліни Костенко: «Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку, життя людського строки стислі. Немає часу на поразку».

У серії також заплановано випуск медалей, присвячених також – Харкову, Маріуполю, розстріляній Київщині (Бучі, Гостомелю, Ірпеню) та іншим містам.

Пам’ятна медаль “Херсон – місто героїв” виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування ‒ «спеціальний анциркулейтед», тираж – до 100 000 шт. (у тому числі до 50 000 шт. – у 2022 році).

Тим часом стало відомо, що Херсон знову опинився під обстрілом – під ударом цивільна інфтраструктура.

«Є поранені цивільні, їм вже надають медичну допомогу», - розповів перший заступник голови облради Соболевський.

Нагадаємо, у Мінсоці зробили важливе попередження щодо грошової допомоги.

Також повідомлялося, хто з українців може піти у оплачувану відпустку з 26 грудня.

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