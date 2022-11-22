Как сообщила пресс-служба ПФУ, в мессенджере Telegram обнаружена деятельность чат-бота, который от имени Пенсионного фонда Украины вводит в заблуждение пользователей, собирает личные данные людей и реквизиты банковских счетов для дальнейших мошеннических действий.

Так, неизвестный чат-бот Пенсионный фонд Украины (@pensijnyj_fond_ukrainybot) с символикой Фонда на логотипе бота информирует граждан о возможности получения денежной помощи в размере 2220 гривен на каждого из членов семьи, пострадавших в связи с войной.

Бот предлагает подать соответствующую заявку, предоставив личные данные, в том числе реквизиты банковских счетов, якобы для возможности получения несуществующих средств.

"Ответственно заявляем – ЭТО ФЕЙК! Пенсионный фонд Украины не имеет отношения к деятельности указанного чат-бота! Бот не создавался и не администрируется Фондом и не имеет отношения к информационной деятельности ведомства. Пенсионный фонд Украины уже обратился в правоохранительные органы с просьбой принять соответствующие меры. Доверяйте информации о деятельности Фонда только из проверенных источников!", - подчеркнули в ПФУ.

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Напомним, Нацбанк показал новую необычную монету, и это только начало.

Также сообщалось, что в Укрэнерго и ДТЭК заговорили о возможности блекаута.

Кроме того, Politeka.net писала о введении "новогоднего" запрета.