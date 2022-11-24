Еще 50 тысяч украинцев могут получить денежную помощь от международной организации.

Как сообщает пресс- ъслужба Минсоцполитики, Норвежскому совету по делам беженцев передали список заявлений для выплаты денежной помощи 50 000 украинцам, которые подали заявку на платформе єДопомога.

По запросу международной организации в список включены заявления людей, зарегистрированных на временно оккупированных территориях. Это уже второй список, предоставленный Норвежскому совету по делам беженцев. При этом после передачи списков на выплату международные организации проводят дополнительную проверку по дедубликации выплат.

В министерстве напомнили, что решение о предоставлении помощи принимают международные организации. Приоритетны уязвимые группы людей, в частности внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, пенсионеры, одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей, малообеспеченные семьи.

На сегодняшний день гражданами Украины подано более 10 000 000 заявок, в связи с чем был временно прекращен сбор заявок на платформе єДопомога для их передачи по запросу в международные организации.

Гуманитарная платформа єДопомога имеет три направления: денежная помощь от государства (єДопомога государственная); получение и оказание волонтерской помощи (єДопомога волонтерская); выплаты от международных организаций (єДопомога международная). На платформе можно узнать, как получить деньги от государства, оставить заявку на помощь или предложить поддержать других в обеспечении продуктами питания, одеждой, лекарствами и т.п.

Напомним, Нацбанк показал новую необычную монету.

Также сообщалось, что в Укрэнерго и ДТЭК заговорили о возможности блекаута.

Кроме того, Politeka.net писала о введении "новогоднего" запрета.