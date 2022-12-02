Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Киевской областной военной администрации.
Как подчеркивается, по распоряжению «Укрэнерго» в Киевской области продолжаются экстренные отключения.
«Сложная ситуация со светом – это последствия атак России по энергетической инфраструктуре страны», – напомнили в КМВА.
Украинцам также показали, сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы. Так, если включать два и более одновременно — это может привести к повреждению сетей и необходимости ремонта.
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Поэтому, отмечают в администрации, необходимо взять правило пользоваться электроприборами поочередно.
«При выключении электроэнергии — отключаем их и не включаем сразу после появления света», - объяснили в администрации.
В свою очередь, генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко в эфире одного из украинских телеканалов отметил, что Украина зашла в военную зиму и, конечно, техника не выдерживает, когда выключаются и включаются сети по несколько раз в день.
«Аварии резко выросли. Не надо включать электроприбор сразу все. Это приводит к авариям в отдельных домах. То есть все жильцы включают сразу все приборы в первую минуту, скачет напряжение и горят все предохранители. Поэтому я рекомендую растянуть во времени на пол часа это включение», – сказал он.
По словам Коваленко, необходимо поочередно включать электроприборы, чтобы напряжение не столь резко возрастало.
Напомним, выключать электроэнергию украинцам хотят по новому правилу.
Также сообщалось, что подготовка России к новой массированной атаке видна из космоса.
Кроме того, Politeka.net писала, где искать Пункты несокрушимости и что у них может получить каждый украинец.