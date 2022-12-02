Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Киевской областной военной администрации.

Как подчеркивается, по распоряжению «Укрэнерго» в Киевской области продолжаются экстренные отключения.

«Сложная ситуация со светом – это последствия атак России по энергетической инфраструктуре страны», – напомнили в КМВА.

Украинцам также показали, сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы. Так, если включать два и более одновременно — это может привести к повреждению сетей и необходимости ремонта.

Поэтому, отмечают в администрации, необходимо взять правило пользоваться электроприборами поочередно.

«При выключении электроэнергии — отключаем их и не включаем сразу после появления света», - объяснили в администрации.

В свою очередь, генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко в эфире одного из украинских телеканалов отметил, что Украина зашла в военную зиму и, конечно, техника не выдерживает, когда выключаются и включаются сети по несколько раз в день.

«Аварии резко выросли. Не надо включать электроприбор сразу все. Это приводит к авариям в отдельных домах. То есть все жильцы включают сразу все приборы в первую минуту, скачет напряжение и горят все предохранители. Поэтому я рекомендую растянуть во времени на пол часа это включение», – сказал он.

По словам Коваленко, необходимо поочередно включать электроприборы, чтобы напряжение не столь резко возрастало.

Напомним, выключать электроэнергию украинцам хотят по новому правилу.

Также сообщалось, что подготовка России к новой массированной атаке видна из космоса.

Кроме того, Politeka.net писала, где искать Пункты несокрушимости и что у них может получить каждый украинец.