Погода в Украине в воскресенье, 4 декабря, будет холодной и сухой.

Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

"В ряд стали анициклоны Horst и Ilja и не дают теплому и влажному воздуху Атлантики проехаться в Украину. А осадки - преимущественно дожди - достанутся завтра южной части Европы, которые организует циклон Zora. Поэтому пока в большинстве наших областей - холодная и сухая погода", – пишет синоптик.

Ночная температура воздуха ожидается в пределах –5-10 градусов, дневная –1-5 градусов. В западной части и на юге Украины будет теплее: ночью и днем ​​от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Ветер 4 декабря в большинстве областей будет юго-восточного направления, порывистый, сильный, иногда даже до штормовых порывов, 15-20 метров в секунду, в Приазовье до 22 метров в секунду.

В Киеве воскресенье ожидается холодным, ночью -5-8 градусов, днем ​​предполагается -1-3 градуса. Хотя осадков в столице и не будет, однако может донимать порывистый ветер до 10-12 метров в секунду - одевайтесь завтра поплотнее и потеплее.

"Потепление вместе с осадками придет к нам 7-8 декабря, со среды-четверга. Облаков, холода и тьмы пока – хватает, поэтому максимально пользуемся дневным светом, утепляемся любыми разумными способами, тьму отгоняем всеми возможными способами, включая силой мысли", – добавила Наталья Диденко.

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