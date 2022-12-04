Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Семьи ВПЛ, которые переместились в течение последнего месяца в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую, Черновицкую области, могут получить финансовую поддержку от благотворительной организации BHA&Save the children.

Право на получение денежной помощи имеют:

1. Семьи ВПЛ, перемещенные в течение последних 30 дней и не имеющие безопасного места жительства.

2. Пострадавшие от внезапных обстрелов домохозяйства, семьи, лишившиеся члена семьи, средств к существованию (поврежденный/потерянный магазин, ферма, скот и т.д.) в результате военных действий.

3. Домохозяйства по ВПЛ, не имеющие безопасного жилья (собственного, арендованного или предоставленного/разделенного с родственниками) и отвечающие хотя бы одному из критериев уязвимости:

-домохозяйство ведется женщиной;

-лицом преклонных лет (60+);

-лицом с инвалидностью;

-домохозяйство с ребенком/детьми и лицом с инвалидностью, хронической болезнью, временной травмой (перелом, послеоперационное состояние и т.п.);

-домохозяйство с ребенком/детьми и лицом пожилого возраста (60+);

-с двумя и более детьми;

-с ребенком/детьми на попечении;

-с беременной женщиной или женщиной, продолжающей грудное вскармливание (с ребенком/детьми в возрасте до 2 лет).

По этой программе украинцы могут получить выплату в размере 2 220 гривен. Деньги поступят на банковский счет в течение 3 месяцев.

Прием заявок осуществляется через горячую линию или в личные сообщения на официальной странице Facebook.

Напомним, Нацбанк показал новую необычную монету.

Также сообщалось, что в Укрэнерго и ДТЭК заговорили о возможности блекаута.

Кроме того, Politeka.net писала о введении "новогоднего" запрета.