Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Семьи ВПЛ, которые переместились в течение последнего месяца в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую, Черновицкую области, могут получить финансовую поддержку от благотворительной организации BHA&Save the children.
Право на получение денежной помощи имеют:
1. Семьи ВПЛ, перемещенные в течение последних 30 дней и не имеющие безопасного места жительства.
2. Пострадавшие от внезапных обстрелов домохозяйства, семьи, лишившиеся члена семьи, средств к существованию (поврежденный/потерянный магазин, ферма, скот и т.д.) в результате военных действий.
3. Домохозяйства по ВПЛ, не имеющие безопасного жилья (собственного, арендованного или предоставленного/разделенного с родственниками) и отвечающие хотя бы одному из критериев уязвимости:
-домохозяйство ведется женщиной;
-лицом преклонных лет (60+);
-лицом с инвалидностью;
-домохозяйство с ребенком/детьми и лицом с инвалидностью, хронической болезнью, временной травмой (перелом, послеоперационное состояние и т.п.);
-домохозяйство с ребенком/детьми и лицом пожилого возраста (60+);
-с двумя и более детьми;
-с ребенком/детьми на попечении;
-с беременной женщиной или женщиной, продолжающей грудное вскармливание (с ребенком/детьми в возрасте до 2 лет).
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По этой программе украинцы могут получить выплату в размере 2 220 гривен. Деньги поступят на банковский счет в течение 3 месяцев.
Прием заявок осуществляется через горячую линию или в личные сообщения на официальной странице Facebook.
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