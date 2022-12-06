Уже совсем скоро украинцы будут отмечать Рождество и Новый Год, поэтому традиционно были предусмотрены дополнительные выходные дни.

Так, речь шла о таких дополнительных выходных на новогодние праздники – 26 декабря (перенос выходного с воскресенья, 25 декабря, Рождество), а также 2 января (перенос выходного с воскресенья, 1 декабря, Новый год) и 9 января (перенос выходного с субботы, 7 января, Рождество).

Однако в этом году дополнительные выходные жителям Украины не предусмотрены в связи с действием военного положения. Напомним также, что оно было продлено до февраля 2023 года.

Еще в марте был принят закон, согласно которому было изменено трудовое законодательство и отменены все праздничные дни, а также перенос выходного дня на следующий после праздничного или нерабочего.

Согласно календарю, в следующем, 2023 году украинцы будут отдыхать 116 дней.

Также напомним, что 1 июля 2022 года был принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений» № 2352-IX от 01.07.2022 г., который вступил в силу 19 июля 2022 года.

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