Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Як підкреслюється, за розпорядженням «Укренерго» на Київщині тривають екстрені вимкнення.

«Складна ситуація зі світлом — це наслідки атак рф по енергетичній інфраструктурі країни», - нагадали у КМВА.

Українцям також показали, скільки електроенергії споживають побутові прилади. Так, якщо вмикати два і більше одночасно — це може призвести до пошкоджень мереж та необхідності їхнього ремонту.

Тому, зазначають в адміністрації, необхідно взяти за правило користуватися електроприладами по черзі.

«При вимкненні електроенергії — від'єднуймо їх та не вмикаймо відразу після появи світла», - пояснили в адміністрації.

У свою чергу генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко в ефірі одного з українських телеканалів зазначив, що Україна зайшла у воєнну зиму і, звісно, техніка не витримує, коли вимикаються і вмикаються мережі по кілька разів на день.

«Аварії різко зросли. Не треба вмикати електроприлади одразу всі. Це призводить до аварій в окремих будинках. Тобто всі мешканці вмикають одразу всі прилади у першу хвилину, скаче напруга, і горять всі запобіжники. Тому я рекомендую розтягнути в часі на пів години це вмикання», - сказаав він.

За словами Коваленка, необхідно почергово вмикати електроприбори, щоб напруга не так різко зростала.

Нагадаємо, вимикати електроенергію українцям хотять за новим правилом.

Також повідомлялося, що підготовку Росії до нової масованої атаки видно з космосу.

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