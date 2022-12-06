Как сообщает известный синоптик Наталья Диденко, фронт принесет в большинство областей Украины мокрый снег и дождь, пишет Politeka.net.

"В восточной части Украины удержится сильный ветер юго-восточного направления", - отметила Диденко в своем телеграмм-канале.

Итак, температура воздуха в течение дня среды, 7 декабря, ожидается: на западе +2+5 градусов, на севере и в центре -2+2 градуса (в Сумской области до -4 градусов), на востоке -3-6 градусов, на юге будет +2+7, а в Крыму аж до +10.

Тем временем в Приазовье ожидается около нуля.

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А вот в столице Украины, Киеве, 7 декабря предполагается мокрый снег, налипание мокрого снега, усложнение ситуации на дорогах, порывистый ветер.

Ночью будет -4-6 градусов, а днем потеплеет до нуля.

«В дальнейшем потепление в Украине наберет обороты, в ближайшие выходные температура воздуха поднимется до дневных +4 +10 градусов», - сообщила Диденко.

потепление, весна

Напомним, украинцам сообщили, будут ли дополнительные выходные на новогодние праздники.

Также сообщалось, какой будет главная новогодняя елка страны, пока украинцы сидят без света.

Кроме того, Politeka.net писала о новой денежной помощи для украинцев.