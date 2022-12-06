В среду, 7 декабря, по Украине пройдет атмосферный фронт, появились детали прогноза.

Как сообщает известный синоптик Наталья Диденко, фронт принесет в большинство областей Украины мокрый снег и дождь, пишет Politeka.net.

"В восточной части Украины удержится сильный ветер юго-восточного направления", - отметила Диденко в своем телеграмм-канале.

Итак, температура воздуха в течение дня среды, 7 декабря, ожидается: на западе +2+5 градусов, на севере и в центре -2+2 градуса (в Сумской области до -4 градусов), на востоке -3-6 градусов, на юге будет +2+7, а в Крыму аж до +10.

Тем временем в Приазовье ожидается около нуля.

А вот в столице Украины, Киеве, 7 декабря предполагается мокрый снег, налипание мокрого снега, усложнение ситуации на дорогах, порывистый ветер.

Ночью будет -4-6 градусов, а днем потеплеет до нуля.

«В дальнейшем потепление в Украине наберет обороты, в ближайшие выходные температура воздуха поднимется до дневных +4 +10 градусов», - сообщила Диденко.

Напомним, украинцам сообщили, будут ли дополнительные выходные на новогодние праздники.

Также сообщалось, какой будет главная новогодняя елка страны, пока украинцы сидят без света.

Кроме того, Politeka.net писала о новой денежной помощи для украинцев.