Вже зовсім скоро українці відзначатимуть Різдво та Новий Рік, тож традиційно було передбачено додаткові вихідні дні.

Так, йшлося про такі додаткові вихідні на новорічні свята – 26 грудня (перенесення вихідного з неділі, 25 грудня, Різдво), а також 2 січня (перенесення вихідного з неділі, 1 грудня, Новий рік) та 9 січня (перенесення вихідного з суботи , 7 січня, Різдво).

Однак цього року додаткових вихідних мешканцям України не передбачено у зв'язку з дією військового стану. Нагадаємо також, що його продовжили до лютого 2023 року.

Ще у березні було прийнято закон, згідно з яким було змінено трудове законодавство та скасовано всі святкові дні, а також перенесення вихідного дня наступного після святкового чи неробочого.

Згідно з календарем, наступного 2023 року українці відпочиватимуть 116 днів.

Також нагадаємо, що 1 липня 2022 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» № 2352-IX від 01.07.2022 р., який набрав чинності 19 липня 2022 року.

Також повідомлялося, якою буде головна новорічна ялинка країни, доки українці сидять без світла.

Крім того, Politeka.net писала про нову грошову допомогу для українців.

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