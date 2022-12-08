Украинцам изменили правила расчета сумм в платежках за электроэнергию из-за проблем с поставками.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в постановлении №1603 "О внесении изменений в постановление НКРЭКП от 20 апреля 2022 года №393" Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП).

Итак, согласно документу, если вовремя не передать показания счетчика, начисления за электроэнергию будут производиться не по нормативам потребления, а с учетом понижающего коэффициента.

Этот коэффициент рассчитывается в относительных единицах с точностью до четырех цифр после запятой, как соотношение величин объема отпуска электрической энергии индивидуальным бытовым потребителям (в расчете на одного потребителя) в расчетном месяце по имеющимся у оператора системы фактическими (полученными из счетчиков) показаниями на первое число календарного месяца, следующего за расчетным, до величины объема отпуска электрической энергии индивидуальным бытовым потребителям (в расчете на одного потребителя) в аналогичном месяце предыдущего года в соответствующем узле/районе/области электрическим сетям оператора системы распределения.

То есть, он должен учитывать период, когда в домах украинцев не было электроэнергии.

Чем дольше не будет света — тем выше коэффициент, а значит, сумма в квитанциях за свет тоже будет ниже.

Но только для тех украинцев, которые не смогли вовремя передать показатели счетчиков.

«В связи с аварийными и стабилизационными отключениями объективно возникают ситуации, когда технически невозможно передать показатели счетчиков, при этом объемы среднесуточного потребления ожидаемо уменьшаются", — говорится в постановлении.

Другие украинцы будут платить согласно показателям счетчика.

Напомним, в Укрэнерго предупредили, где сегодня не будет света.

Также стало известно, какая услуга стремительно набирает популярность в условиях постоянных отключений электроэнергии.

Кроме того, сообщалось, что выключать электроэнергию украинцам хотят по новому правилу.