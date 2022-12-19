Сообщается, что в первую очередь призывать продолжат людей с боевым опытом, в частности участников АТО или ООС.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач во время брифинга в понедельник, 19 декабря.

Горбач отметил, что мобилизация была объявлена указом президента еще 24 февраля, однако, с начала войны не было никаких волн мобилизации.

«Да, действительно, на первом этапе больше людей было призвано, затем темпы постоянно снижались, сейчас они на гораздо более низком уровне, чем в начале», — заявил Горбач.

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, количество людей, которых призывают по мобилизации, зависит от обстановки на фронте.

«Говорить, что после Нового года будет очередная волна нельзя. Все факторы, которые на это влияют, давно учтены. И тот фактор, что в России прошла мобилизация и по заявкам призвано от 200 до 300 тысяч граждан, все давно учтено. Сейчас мы работаем соответственно по плану и никаких волн не предвидится», — добавил военный.

Горбач подчеркнул, что мобилизация в Украине идет постоянно и планово.

«Мы как к Новому году призываем, так будем призывать и после Нового года. Возможно, будут какие-то корректировки в планах, но заранее все просчитано», — сказал он.

Горбач также подчеркнул, что в Украине призывают в первую очередь людей с боевым опытом.

Он уточнил, что практически все специальности нужны для комплектования ВСУ и других формирований.

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