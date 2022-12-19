Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач во время брифинга в понедельник, 19 декабря.
Горбач отметил, что мобилизация была объявлена указом президента еще 24 февраля, однако, с начала войны не было никаких волн мобилизации.
«Да, действительно, на первом этапе больше людей было призвано, затем темпы постоянно снижались, сейчас они на гораздо более низком уровне, чем в начале», — заявил Горбач.
По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, количество людей, которых призывают по мобилизации, зависит от обстановки на фронте.
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«Говорить, что после Нового года будет очередная волна нельзя. Все факторы, которые на это влияют, давно учтены. И тот фактор, что в России прошла мобилизация и по заявкам призвано от 200 до 300 тысяч граждан, все давно учтено. Сейчас мы работаем соответственно по плану и никаких волн не предвидится», — добавил военный.
Горбач подчеркнул, что мобилизация в Украине идет постоянно и планово.
«Мы как к Новому году призываем, так будем призывать и после Нового года. Возможно, будут какие-то корректировки в планах, но заранее все просчитано», — сказал он.
Горбач также подчеркнул, что в Украине призывают в первую очередь людей с боевым опытом.
Он уточнил, что практически все специальности нужны для комплектования ВСУ и других формирований.
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