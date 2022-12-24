Опрос продлится с 24 по 30 декабря.

"Лайк, если вы за 25 декабря. Репост, если за 7 января. Шутим 😅 Есть более действенный инструмент демократии, чем лайки и репосты, - опрос в Дії. Сегодня Министр культуры и информационной политики спрашивает мнение украинцев, когда праздновать Рождество. Заходите в приложение прямо сейчас, погружайтесь в историю обеих дат и делайте выбор", - сообщили в Минцифре.

Чтобы принять участие в опросе о дате Рождества, нужно сделать всего несколько шагов.

"Автооризируйтесь в Дії → нажмите Услуги внизу экрана → выберите Опросы → проголосуйте за свой вариант. Это все! Ваш голос учтен", - говорится в инструкции.

Всего есть четыре варианта ответа: 25 декабря, 7 января, в обе даты, не праздную Рождество. Пока большинство украинцев предпочитают 25 декабря — 61,46% голосов. Дату 7 января выбрали 22,21% пользователей.

Предыдущий опрос в "Дії" касался Нацотбора на Евровидение-2023. По результатам зрительского голосования и выбора жюри победителем стала группа TVORCHI, которая представит Украину на конкурсе в Ливерпуле.

Раньше украинцы должны были отправлять смс или звонить по телефону, чтобы отдать голос за кандидата. Но в этом году процедура упростилась до нескольких кликов в приложении.

Напомним, украинцев предупредили, что Новый Год, скорее всего, придется встречать без света.

Также сообщалось, хотят ли украинцы, выехавшие за границу, возвращаться.

Кроме того, Politeka.net писала, что в "Укрэнерго" сообщили обнадеживающие новости.