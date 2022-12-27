Подписан приказ о снижении тарифов на услугу, решение начнет действовать уже после Нового Года.

Речь идет о тарифах на отправку посылок из Украины в Польшу. С 1 января они снизятся на 75%, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

«Только что подписал приказ, чтобы с 1 января тарифы на отправку посылок в Польшу через Укрпочту EMS сервис были снижены на 75%», - сообщил Смелянский.

По его словам, посылка до 1 кг будет стоить где-то $6/≈240 гривен. Отправить можно будет почти в любое отделение Почты Польской. Сроки доставки 7-14 дней.

Новые тарифы будут доступны и украинским предпринимателям.

Напомним, украинцев в Польше в 2023 году коснутся некоторые изменения.

Так, с 1 февраля 2023 украинцы, которые будут находиться в Польше более 120 дней, должны будут покрывать 50% стоимости своего проживания. Сумма будет составлять не более 40 злотых на одного человека в день. Кроме того, с 1 мая 2023 беженцы, которые будут находиться в Польше 180 дней, должны будут покрывать 75% расходов.

Также польское Министерство внутренних дел и администрации подготовило законопроект, согласно которому после 24 августа 2023 граждане Украины будут регулировать свое пребывание в стране на тех же условиях, что и другие иностранцы.

Заметим, что уехавшие в ЕС из-за войны украинки и украинцы официально не являются "беженцами", поскольку механизм временной защиты, который дает ЕС, является другим юридическим статусом. Однако этот термин стал общеупотребительным в Европе и по отношению к украинцам.

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