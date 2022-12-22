Українцям розкрили кілька способів отримати готівку, зокрема соціальні виплати та пенсії, коли не працюють банківські відділення та банкомати.

У Мінсоцполітики пояснили, що не кожен населений пункт України має розвинену банківську інфраструктуру, тому для вирішення цієї проблеми людям надано можливість отримати готівку не тільки в банківських відділеннях або банкоматах, але і через каси торгових мереж, АЗС і аптек. Така можливість поширюється і на пенсійні виплати.

"При розрахунку карткою можна отримати готівку зі свого рахунку. Ви можете в магазині, в якому обслуговуєтеся, купуючи, замовити до 6 тисяч гривень одноразову виплату коштів. І це відбувається без комісії", — пояснили в міністерстві.

При цьому ніхто не зобов'язує пенсіонера отримувати свою пенсію саме в такий спосіб, це лише додаткова можливість для спрощення процедури отримання готівки.

Перебуваючи за кордоном, людина також може отримувати українську пенсію: виплата просто нараховується на банківський рахунок, і людина може скористатися грошима в будь-якій країні світу.

Якщо пенсіонер отримує виплати у відділеннях "Укрпошти", то для отримання нарахованих йому грошей за кордоном йому доведеться відкрити рахунок у банку і перевести на нього нарахування пенсії.

Громадянин для доступу до своїх коштів має змінити спосіб виплати або систему виплати, є можливість дистанційно відкрити банківський рахунок. Якщо у пенсіонера вже відкрито рахунок у банку, то нарахування пенсійних виплат можна перевести з відділення "Укрпошти" на банківський рахунок у віддаленому режимі. Для цього слід змінити реквізити для виплат у своєму електронному кабінеті Пенсійного фонду.

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