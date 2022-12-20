Мова йде про екологічний податок за викиди в атмосферне повітря.

Такі генератори та аналогічні установки, повідомляє Politeka.net з посиланням на Державну податкову службу, є стаціонарними джерелами забруднення.

Такий податок сплачується за обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря при спалюванні дизельного пального і визначені паспортними даними генератора.

Таким суб’єктам господарювання мають сплачувати екоподаток за викиди в атмосферне повітря.

Об’єктом оподаткування екологічним податком визначено обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря такими джерелами забруднення.

«Платниками екоподатку стануть лише особи, що використовують на заправку генераторів понад 200 тон пального за рік. Платити чи ні цей вид податку залежить не від самого факту використання генератора, а від того, скільки шкідливих речовин він виділяє у навколишнє середовище», — розповів голова податкового парламентського комітету Данило Гетманцев.

Отже податок за викиди вуглекислого газу в атмосферу повинні лише громадяни та суб’єкти господарювання, чиї генератори виробляють понад 500 тон вуглекислого газу за рік. А це відповідає 200 тон спаленого пального.

Підрахувати обсяги шкідливих викидів генератора можна за допомогою його паспортних даних. Там вказано скільки саме шкідливих речовин він виділяє у атмосферу із розрахунку на обсяг спаленого дизельного пального.

Голова податкового комітету Ради також зауважив, що на викид СО2 під час війни не потрібно отримувати жодних дозволів.

Якщо ж людина планує залишити генератор після закінчення дії воєнного стану, то потрібно буде отримати дозвіл на викиди.

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