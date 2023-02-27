В марте Екатерина потеряла связь с Вадимом на пять дней, которые казались ей вечностью.

Екатерина Турчанова, 20-летняя жительница Киева, рассказала историю своей любви, которая началась всего за месяц до того, как россия вторглась в Украину. Ее возлюбленный, известный как "Штайнер", защищал Мариуполь в подвалах металлургического комбината "Азовсталь". Об этом девушка рассказала изданию ZN.

До начала вторжения Екатерина работала в театральной студии и училась в университете культуры, а Вадим изредка приезжал в Киев из Донбасса, где воевал за свободу региона от рф.

Они встретились за месяц до начала вторжения, и начали общаться и понимать, что им нравится друг другу. Когда произошло вторжение, он немедленно отправился на выполнение боевого задания в Мариуполь, где оставался до блокады и оккупации города.

В марте Екатерина потеряла связь с Вадимом на пять дней, которые казались ей вечностью. В конце концов, он позвонил ей из подземного укрытия "Азовстали" и сказал, что она его жена:

«Он мне говорит: "Кать, ты жена моя". Я говорю "В смысле?". Он уверенно: "Ну вот так". Я отвечаю: "Ну тогда мое "так" тебе на украинском". Он просто пришел в мою жизнь с самым главным, что у него есть, – своим сердцем и сказал: "Я твой. Я тебе. Я тебя люблю"», – рассказывает девушка.

Однако после того, как бойцы вышли и были захвачены российскими войсками, Вадим не звонил и не писал Екатерине уже 10 месяцев. Она узнала, что он жив, только когда увидела его в сюжете пропагандистской передачи на одном из федеральных каналов рф.

Девушка добавила, что украинские защитники заслуживают свободы, а не того, чтобы их скрывали от общества и оккупанты даже не давали с ними связаться, многие близкие ждут плененных домой до сих пор:

«Мне было морально тяжело его увидеть там, но все же я была счастлива, что он жив, что жива моя надежда. Больше всего мне хотелось бы вернуть его и его побратимов домой. Они заслуживают этого», – заключила она.

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